Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La fintech britannique GoCardless, spécialisée dans les paiements de compte-à-compte, et Pennylane, la plateforme de gestion financière, annoncent aujourd’hui un partenariat permettant aux PME et aux startups de gérer et de collecter les paiements récurrents de manière automatique....