L’assurtech Akur8 a levé 30 millions de dollars

L’assurtech française a annoncé jeudi une levée de fonds de 30 millions de dollars, auprès de BlackFin Capital Partners et MTech Capital, ainsi que d’un fonds anglo-saxon anonyme. Les fondateurs de l’insurtech conservent une part importante du capital. BlackFin Capital Partners, qui a investi une part significative dans ce tour de table, est le plus gros actionnaire minoritaire de l’insurtech. En mars dernier, BlackFin Capital Partners et MTech Capital avaient déjà investi 8,9 millions de dollars dans l’insurtech, ce qui porte son financement total à 42 milliards. Lancée en 2019, Akur8 a développé une solution d'automatisation de tarification qui permet aux actuaires de prendre des décisions plus rapidement.