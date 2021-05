La Fed avance à petit pas vers un dollar digital

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Réserve fédérale américaine (Fed) ne peut plus fermer les yeux sur une monnaie digitale de banque centrale (MDBC). Dans un communiqué, la Fed cherche à savoir «si et comment une MDBC peut améliorer un système américain de paiements déjà fiable, efficace et dynamique, pour servir les ménages et...