Qonto et October annoncent ce jeudi avoir noué un partenariat qui facilite l’accès au crédit des TPE-PME et indépendants. Les deux fintech proposeront désormais deux types d’offres à leurs clients : un prêt classique et un prêt garanti par l’État (PGE). Les clients Qonto pourront ainsi emprunter...