La fintech Moka se lance dans l’investissement ISR

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Moka monte en gamme. La fintech canadienne de micro-épargne par un dispositif d’arrondi propose désormais d’investir dans des fonds de placements responsables gérés par Amundi et PGIM, filiale de Prudential Financial. Moka a retenu trois fonds labellisés ISR dans la gamme actions d’Amundi et deux...