Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La néobanque française Vybe a bouclé un tour de table de 2,4 millions d'euros, auprès de ses investisseurs existants et d'autres investisseurs, non cités, un an après avoir réalisé une première levée. Elle revendique plus de 375.000 téléchargements et 260.000 pré-commandes de cartes bancaires.