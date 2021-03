Anaxago accélère dans la gestion privée

Le groupe Anaxago semble avoir bien résisté à la crise. La plate-forme d’investissement annonce ce mardi avoir collecté plus de 100 millions d’euros en 2020, contre 65 millions d’euros en 2019. Elle totalise à ce jour 300 millions d’euros investis. Sur les 100 millions d’euros collectés, 30 millions d’euros proviennent de sa structure en gestion de patrimoine, Anaxago Patrimony, et 70 millions de son activité en immobilier et en capital-risque. «Nous avons fait le pari, il y a quelques années, de diversifier nos activités. Par ailleurs, la période fait qu’il y a beaucoup d’épargne disponible et la recherche de rendement se fait forte», explique à L’Agefi Joachim Dupont, cofondateur et administrateur d’Anaxago, qui vise 150 millions d’euros de collecte cette année.

La fintech, qui est rentable depuis sa création en 2012, a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros l’an dernier, contre 4,5 millions en 2019. Elle misera encore cette année sur sa filiale de gestion privée, Anaxago Capital, lancée en 2019. La société qui compte 40 collaborateurs, espère recruter une dizaine de personnes dans l’année, dont sept sur la gestion privée.

La plateforme travaillera notamment au référencement de l'ensemble de ses solutions via les produits fiscalement attractifs, qu'il s'agisse de l'assurance vie, du PER ou du PEA. Des secteurs sur lesquels les robo-advisors français investiront aussi beaucoup d’énergie cette année. La plateforme Anaxago revendique 280 millions d'euros d'encours sour gestion en 2020. Les encours d'Anaxago Capital en 2020 sont de 35 millions d'euros, avec un premier fonds fermé. A titre de comparaison, Yomoni a atteint 320 millions d’euros d’encours sous gestion fin 2020 et Nalo en revendique 150 millions.

Anaxago compte à ce jour 8.000 clients privés et professionnels, dont 1.500 nouveaux clients depuis l'an dernier. La fintech en vise 2.500 de plus cette année, en élargissant sa gamme de produits alternatifs, notamment via le private equity immobilier et son offre en infrastructures.

En janvier dernier, le groupe avait annoncé vouloir viser, pour ses 10 ans, le milliard d'encours sous gestion en 2022. L'année 2020, «malgré la forte croissance, nous a fait décaler des lancements mais nous visons toujours de nous rapprocher de ce chiffre pour fin 2022», admet Joaquim Dupont. Sa filiale de gestion Anaxago Capital a notamment dû décaler le lancement de fonds, initialement prévus en 2020, en 2021.