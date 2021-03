Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La néobanque britannique Revolut cesse ses activités au Canada un an et demi après avoir lancé une version bêta de son offre, a appris le média spécialisé BetaKit. «Cela a été une décision difficile, mais nous ferons tout notre possible pour rendre ce processus aussi fluide que possible pour vous...