Les propositions de modification de la réglementation pharmaceutique de l'Union européenne comprendront des obligations plus strictes en matière de fourniture de médicaments et des notifications plus rapides des pénuries, a déclaré mardi la commissaire européenne à la Santé, Stélla Kyriakídou. S...