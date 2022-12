Les Vingt-sept bloquent sur le plafonnement du prix du gaz

Les ministres européens de l'Énergie, réunis mardi à Bruxelles, ne sont pas parvenus à sceller un accord définitif sur un plafonnement des prix du gaz à l'échelle de l'Union européenne, après des mois de divisions parmi les Vingt-Sept sur l'intérêt de cette mesure dans la lutte contre la crise énergétique. En réponse aux demandes répétées de certains pays membres de l'UE, la Commission européenne a proposé le mois dernier un plafonnement des prix du gaz dans l'espoir de contrer l'impact de la réduction des livraisons de gaz naturel russe cette année et la flambée des prix de l'énergie.

Mais de profondes divisions demeurent au sein de l'UE sur les modalités d'une telle mesure, et la réunion de mardi n'a pas permis d'aboutir à une décision finale. De nouvelles discussions sont prévues lundi prochain pour tenter, enfin, de sceller un accord. « Nous avons effectué des progrès, mais nous n'en avons pas encore fini. Pas toutes les questions ont trouvé réponse aujourd'hui », a déclaré le ministre allemand de l'Energie, Robert Habeck, à l'issue de la réunion qui a duré de longues heures dans l'espoir d'un compromis.

Mécontentement généralisé

Plus tôt, le ministre grec de l'Énergie, Konstantinos Skrekas, avait appelé à un accord rapide, déclarant que « les citoyens européens sont à l'agonie, les entreprises européennes ferment et l'Europe a débattu inutilement ». La Grèce et d'autres pays comme la Belgique, la Pologne et l'Italie affirment qu'un plafond est nécessaire pour protéger leurs économies des prix élevés de l'énergie, tandis que l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche craignent que les producteurs livrent ailleurs qu'en UE. « Il est probable qu'aucun État membre ne soit satisfait de la proposition dont nous discutons », a déclaré un haut diplomate européen, relayé par Reuters, pour qui le plafonnement du prix du gaz est « l'un des dossiers les plus compliqués et les plus difficiles que l'on puisse imaginer ».