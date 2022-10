Un lanceur d’alerte reçoit 10 millions de dollars du gendarme de la Bourse américain

Alerter peut rapporter gros. Le 31 octobre, la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américain, a dévoilé avoir récompensé un lanceur d’alerte avec un chèque de plus de 10 millions de dollars.

L’heureux élu a procuré des informations et de l’assistance qui ont «contribué de manière significative au succès d'une action d'application de la loi par la SEC», indique l’autorité. «Le lanceur d'alerte récompensé aujourd'hui a fourni des informations qui ont permis de restituer une importante somme d'argent aux investisseurs lésés», a déclaré Creola Kelly, chef de l’Office of the Whistleblower (bureau en charge des lanceurs d'alerte).

Le gendarme boursier précise que les fonds alloués aux lanceurs d’alerte sont issus d’un fonds de protection des investisseurs financé entièrement par les amendes payées à la SEC par les entités ayant violé la loi. «Aucune somme d'argent n'a été prélevée ou retenue aux investisseurs lésés pour payer les dénonciateurs», précise l’autorité.

114 millions de dollars en 2020

Les lanceurs d’alerte peuvent être éligibles à une récompense à partir du moment où ils fournissent volontairement et dans les temps des informations originales et crédibles qui mènent à une action coercitive réussie. Ils peuvent alors espérer récupérer entre 10% et 30% de l’argent collecté lorsque la sanction excède 1 million de dollars.

Comme indiqué dans la loi Dodd-Frank, la SEC protège la confidentialité des lanceurs d'alerte et ne divulgue aucune information susceptible de révéler l'identité d'un lanceur d'alerte.

Sur son site Internet, l'Autorité indique que son programme dédié aux lanceurs d'alerte a déjà donné lieu à plus de 4,8 milliards de dollars de réparations financières. La récompense la plus élevé versée à une personne ayant fourni des informations a été accordée en octobre 2020 pour un montant de 114 millions de dollars. En septembre 2021, un autre lanceur d'alerte avait reçu 110 millions. Entre mars 2018 et avril 2021, trois personnes ont récupéré chacune 50 millions de dollars.