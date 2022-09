Pascal Saint-Amans quitte l’OCDE pour Brunswick

Gros transfert chez les experts de la fiscalité des multinationales. Brunswick Group, le conseil stratégique en communication corporate, financière et de crise, a annoncé lundi que Pascal Saint-Amans rejoindra le cabinet en tant qu'associé le 1er novembre 2022. Basé à Paris, il «conseillera des entreprises partout dans le monde sur les questions de réglementation, dont celles liées à la fiscalité», précise Brunswick.

Pascal Saint-Amans était directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l’OCDE depuis 2012. A ce titre, il a joué un rôle clé dans les négociations fiscales internationales de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques. Il avait rejoint l'OCDE en 2007. Auparavant, cet énarque avait occupé différents postes au sein du ministère des Finances français et de la direction générale du Trésor. A l'OCDE, il a notamment porté les projets de réforme de la fiscalité des multinationales, qui consistent d'une part à taxer les entreprises du numérique même dans les pays où elles n'ont pas d'implantations physiques, d'autre part à adopter un niveau d'imposition minimal de 15% sur les bénéfices des multinationales. Un dossier de longue haleine que le soutien de Joe Biden lors de son arrivée à la Maison-Blanche a permis de débloquer.

Blocage dans l'Union européenne

Acceptée dans son principe en octobre 2021 par près de 140 pays, cette réforme instaurant un impôt mondial des multinationales n'a pas encore été adoptée par l'Union européenne. L'opposition de la Hongrie bloque l'adoption d'une directive. La semaine dernière, cinq pays de l'UE, la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas, se sont dits prêts à mettre en œuvre l’impôt minimum de 15% dès 2023 par voie nationale.

Les Gafa figurent en première ligne pour cette future architecture fiscale. Parmi eux, Alphabet (Google) qui n’a payé que 27,1 millions d’euros d'impôts sur les sociétés en 2021. Or le groupe aurait réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en France, soit cinq fois plus que déclaré. En 2019, après une plainte au pénal quatre ans plus tôt, Google avait réglé 465 millions d’euros au fisc français et une amende de 500 millions d'euros dans le cadre d’un accord amiable. Les autorités européennes elles-mêmes ont infligé, à plusieurs reprises, des amendes record aux Gafa, ciblant leurs stratégies fiscales. Trois procédures sont actuellement en cours - et en appel - contre Alphabet, pour un total de 8,2 milliards d'euros.