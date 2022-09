La taxe européenne inquiète le pétrolier autrichien OMV

Le PDG du groupe énergétique autrichien OMV a déclaré jeudi que la taxe exceptionnelle prévue par l'Union européenne (UE) pourrait avoir un impact énorme sur la société. «Nous garderons un oeil dessus, car cela peut déjà avoir un impact massif», a déclaré Alfred Stern aux journalistes. Selon lui, 2019 et 2020 ayant été marquées par la crise sanitaire, il serait insensé de se servir des chiffres de ces années, plus faibles qu'en temps normal. Contrairement aux majors du secteur, OMV produit une partie conséquente de ses hydrocarbures dans l’UE. Les capacités de raffinage de l’entreprise sont par ailleurs situées à plus de 70% dans cette région, en Autriche, en Allemagne et en Roumanie.