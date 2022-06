EY règle une amende record aux Etats-Unis

EY a écopé mardi de la plus forte sanction pécuniaire jamais infligée par la Securities and Exchange Commission (SEC) à un cabinet d’audit. Il a été condamné à payer une amende de 100 millions de dollars. Le cabinet avait couvert des employés qui avaient triché aux examens nécessaires à l'obtention et au maintien des licences d'expert-comptable agréé, le Certified Public Accountant (CPA). Entre 2017 et 2021, 49 professionnels d’EY ont triché à l’examen d’éthique du CPA en s’échangeant les réponses aux questions. Plusieurs centaines d’autres l’ont fait lors des cours en formation continue qui sont imposés aux experts-comptables agréés pour préserver leur niveau de compétences. Leurs collègues ont également violé leurs obligations éthiques en s’abstenant de les dénoncer, souligne la SEC.