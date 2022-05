Les rapports semestriels devront préciser les conséquences de la guerre en Ukraine

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans la perspective des rapports semestriels, les régulateurs français et européen invitent les entreprises à faire preuve de vigilance sur les conséquences du conflit ukrainien. L’AMF et l’Esma demandent aux émetteurs d’identifier les principaux risques et incertitudes auxquels ils sont exposés,...