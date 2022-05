L’Europe est mise au défi de l’unanimité face à Moscou

Lentement mais sûrement, les sanctions de l’Union européenne à l’encontre de la Russie de Vladimir Poutine montent en puissance. Après l’annonce, début avril, d’un embargo complet sur les importations de charbon russe d’ici l’été, Bruxelles veut s’attaquer au pétrole, misant, à nouveau, sur une approche graduelle. «Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d’ici à la fin de l’année», a lancé la présidente de la Commission européenne, mercredi matin au Parlement européen de Strasbourg. Ursula von der Leyen y présentait face aux eurodéputés les grandes lignes du sixième train de sanctions de l’UE, transmis aux Etats membres mardi en fin de soirée.

Pas encore rendue publique, cette proposition doit désormais être entérinée à l’unanimité par le Conseil, où un accord est espéré d’ici vendredi soir. Si la proposition a globalement été bien reçue mercredi matin lors d’une première réunion entre les ambassadeurs des Etats à Bruxelles, plusieurs représentants ont pointé l’asymétrie des coûts que ferait peser l’embargo sur les différents pays, en fonction de leurs niveaux de dépendance au pétrole russe. La Slovaquie et la Hongrie, qui promettait ces derniers jours d’apposer son veto, se sont vu accorder une dérogation, en raison de l’enclavement de leurs territoires.

Sauf que plusieurs autres Etats entendent bénéficier d’une telle faveur. Car la dépendance est aussi très forte en Finlande ou en Bulgarie, pays où le pétrole russe représente plus de 75% des importations extra-européennes, ainsi qu’en Pologne (entre 50 et 75% ). Et, dans une moindre mesure, en Allemagne, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Roumanie (entre 25 et 50%). Ce ratio reste relativement faible (inférieur à 25%) en France, en Espagne, en Italie et en Grèce. Menaçant l’unité des Vingt-Sept, le sujet sera au cœur des négociations dans les prochaines heures.

L'embargo, un dispositif critiqué

Chiffre témoignant de la portée de la possible sanction : l’UE aurait payé environ 19,7 milliards d’euros à la Russie pour son pétrole depuis le 24 février et le début de l’invasion russe, selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA). L’embargo promet ainsi de porter un coup majeur aux finances de Moscou, dont près de la moitié des exportations de pétrole sont destinées à l’Europe, son premier client. Or diversifier ces exportations vers d’autres acheteurs, tels que la Chine, ne s’annonce pas aisé pour le Kremlin. D’autant que la proposition de Bruxelles, citée par Bloomberg, prévoit aussi d’interdire le transport de pétrole russe vers des Etat tiers « à tout navire possédé, affrété, exploité ou contrôlé par un citoyen ou une entité sous la juridiction d’un Etat membre » de l’Union.

Certains à Bruxelles regrettent néanmoins le calibrage de la sanction proposée, et, en particulier, son caractère progressif qui laissera du temps à Moscou pour s’organiser. Autre critique, formulée le 2 mai dans une note du think tank Bruegel : « Pendant la phase de transition, les prix du pétrole en Europe et dans le monde pourraient augmenter en anticipation de la réduction des exportations russes. Cette tendance a d’ailleurs débuté fin avril. (…) Or, ces prix élevés risquent de surcompenser, pour la Russie, la baisse graduelle des volumes vendus ». Jugée bien plus efficace par ses auteurs, l’alternative d’un droit de douane sur les importations n’a pas été retenue par Bruxelles. « Il s’agit d’un outil plus flexible qui permettrait de baisser immédiatement les recettes de l’Etat russe et d’augmenter/réduire la pression sur la Russie en fonction de la situation en Ukraine », peut-on ainsi lire. L’option reste néanmoins sur la table, si de futures sanctions venaient à cibler les importations de gaz.

« Cette solution est non seulement à même de faire chuter les revenus russes, mais aussi d’inciter à la substitution et de protéger les consommateurs de l’augmentation des prix grâce aux recettes générées, a ainsi plaidé Luis Garicano, eurodéputé du groupe Renew (centriste) et économiste, mercredi à la tribune du Parlement. Il ne faut pas oublier que les fournisseurs russes de gaz et de pétrole dépendent cruellement des acheteurs européens ».

Sberbank ciblée

Autre grande annonce de la Commission : l’exclusion de trois nouvelles banques russes du réseau de messager interbancaire Swift. Seraient ciblées Credit Bank of Moscow ainsi que Russian Agricultural Bank, mais surtout Sberbank, de loin le plus gros établissement du pays. « Expulser Sberbank de Swift constitue de toute évidence une escalade importante des sanctions européennes contre les banques russes», confirme Sebastian Mack, spécialiste du secteur bancaire européen du Centre Jacques Delors de Berlin. «Cependant, pour réellement faire la différence, l’UE devrait décider d’une interdiction totale des transactions avec Sberbank et d’un gel de ses actifs, comme Washington l’a déjà fait il y a des semaines. En ne s'attaquant qu'à quatre des dix premières banques russes, les sanctions européennes sont jusqu'à présent restées en deçà des mesures mises en place par d'autres juridictions, comme les Etats-Unis », conclut le chercheur.