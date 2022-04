Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Financial Reporting Council (FRC) a ouvert une enquête concernant l'audit effectué par Deloitte sur les états financiers de la compagnie de bus et de chemin de fer Go-Ahead pour six exercices de 2015-2016 à 2020-2021. En mars dernier, Go-Ahead a été condamné à une amende de 23,5 millions de...