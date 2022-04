L’Union européenne approuve la cinquième série de sanctions contre la Russie

La Commission européenne a adopté vendredi l'accord en vue de l’adoption d’un cinquième train de mesures restrictives à l'encontre de la Russie, en réaction à l’invasion de l'Ukraine. Elles prévoient l’interdiction d'importer du charbon russe. Un quart de l'ensemble des exportations russes de charbon est concerné. Côté mesures financières, est prévue l’interdiction de transactions avec quatre banques russes, dont VTB, et un gel total de leurs avoirs. Les sanctions comprennent aussi l’interdiction de la fourniture des services sur crypto-actifs de grande valeur à la Russie et l’interdiction de conseils en matière de fiducie aux Russes fortunés. Côté transports, les ports de l'UE seront interdits pour les navires battant pavillon russe. De nouvelles interdictions d'exportation ciblées ont aussi été décidées, notamment sur l'informatique quantique et les semi-conducteurs avancés.