Et de trois. Dans sa décision du 4 mars 2022, la commission des sanctions de l’AMF a infligé à la société Le Quotidien de Paris Editions et à son dirigeant et directeur de publication, Nicolas Miguet, des sanctions pécuniaires de 600.000 euros et 200.000 euros, contre 500.000 et 200.000 euros...