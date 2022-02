Le gendarme de l’audit blanchit Deloitte et EY

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Soulagement pour Deloitte et EY. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) a publié lundi après-midi sa décision dans l’affaire Alcatel Lucent. Les deux cabinets d’audit et trois des quatre associés mis en cause sont totalement blanchis. En revanche, Jean-Pierre Agazzi, associé Deloitte,...