Le Parlement vient de se prononcer en faveur de la proposition de loi pour un marché plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur. Le vote du Sénat à l’unanimité (par 343 voix contre 0) le 17 février en deuxième navette clôt le parcours législatif du texte....