Tesla a décidé de rappeler plus de 475.000 de ses voitures électriques Model 3 et Model S afin de remédier à des problèmes de caméra de recul et de coffre qui augmentent le risque d'accident, a déclaré l'organisme de réglementation de la sécurité routière des États-Unis (NHTSA). Le constructeur...