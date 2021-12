Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'autorité britannique de la concurrence (CMA) estime que le duopole formé par Apple et Google limite la concurrence et le choix pour les consommateurs, et que les deux géants du numérique «exercent une mainmise comparable à un étau» sur les appareils mobiles, d'après un rapport intermédiaire...