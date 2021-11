Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Vendredi matin, lors de la commission des sanctions de l’AMF, la représentante du Collège a demandé une amende de 150.000 euros et un avertissement à l’encontre de la société de gestion Twenty First Capital en raison de la gravité des faits et de la multiplication des manquements (sept) pendant...