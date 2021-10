Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) veut faciliter le travail de reporting climatique des entreprises et des gérants d’actifs. Il a annoncé jeudi plusieurs aménagements de ses recommandations. Les...