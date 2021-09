Bruxelles et Washington lancent un partenariat technologique aux ambitions floues

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les deux vice-présidents exécutifs de la Commission européenne (CE), Valdis Dombrovskis, en charge du Commerce, et Margrethe Vestager, chargée de la Concurrence et du Numérique, participeront ce mercredi à Pittsburgh à la réunion inaugurale du «Conseil transatlantique du commerce et des...