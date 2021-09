Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Amazon, Google et les autres grandes entreprises de technologies (Big Tech) qui fournissent de plus en plus de services aux banques pourraient devoir se conformer à des normes et à des tests de résistance, a déclaré lundi Victoria Saporta, directrice exécutive de la Banque d’Angleterre en charge...