Les partenaires sociaux nouent un accord sur le télétravail

Les partenaires sociaux ont annoncé jeudi être parvenus à un accord sur le télétravail, après d'âpres négociations, permettant, selon eux, d'apporter un cadre plus précis à cette organisation du travail qui a explosé avec l'arrivée de la pandémie. Cet accord n'est «ni normatif, ni prescriptif», comme le souhaitait le patronat, il ne change pas les dispositions légales existantes. Le texte rappelle seulement les règles en vigueur pour qu'elles ne puissent être ignorées, offrant ainsi une base de réflexion pour une mise en place réussie du télétravail. La CFDT et la CFTC ont annoncé par communiqué qu'elles signeraient l'accord. Force ouvrière et la CFE-CGC l'ont également accueilli favorablement mais doivent encore le soumettre à leurs instances internes. Seule la CGT a dit qu'elle rejetterait le texte.