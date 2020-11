Amazon accusé par la Commission européenne de pratiques anticoncurrentielles

Après des actions menées contre Apple, Facebook ou Google, Bruxelles a annoncé mardi avoir informé Amazon qu'elle estime, à titre préliminaire, que le géant américain du commerce électronique a enfreint les règles de l'UE en matière de concurrence. La Commission reproche à Amazon d'utiliser «systématiquement les données commerciales non publiques des vendeurs indépendants actifs sur sa place de marché au bénéfice de sa propre activité de vente au détail», a indiqué l’exécutif européen dans un communiqué. Les services de Margethe Vestager, la vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, ont également ouvert une seconde enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles au sujet du possible «traitement préférentiel des offres de détail d'Amazon et de celles des vendeurs de sa place de marché qui utilisent les services logistiques et de livraison d'Amazon». L'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue d'une enquête. Amazon a réagi à ces annonces, affirmant être « en désaccord avec les affirmations préliminaires de la Commission européenne ». « Nous mettrons tout en oeuvre pour que [la Commission] ait une parfaite compréhension des faits », a poursuivi l'entreprise américaine dans une déclaration transmise aux médias.