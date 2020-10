La Place de Paris est invitée à accélérer la décarbonation des bilans

Aligner les méthodologies, améliorer la transparence. En 2019, de nombreux acteurs de la place de Paris avaient pris des engagements sur la sortie du charbon à l'occasion du Climate Finance Day. Lors de l'édition 2020 qui se déroule ce jeudi, le ministre de l’Economie Bruno le Maire a demandé aux banques de travailler en priorité à l’évaluation du caractère soutenable des actifs inscrits à leur bilan, notamment dans le cadre des travaux menés par la Banque de France. « Je veux que les banques françaises soient les premières à utiliser la taxonomie européenne, a-t-il martelé. Nous devons parvenir à produire des données comparables et fiables ». Le ministre a également appelé la place de Paris à aller au-delà des engagements pris en 2019. « Elle doit développer une stratégie de sortie des activités pétrolières non conventionnelles. Elle peut le faire », a-t-il insisté.

La mise en place, par Finance for Tomorrow, d’un Observatoire de la finance durable, destiné à accompagner et chiffrer l’effort de transparence des acteurs de la place de Paris, a été salué par le ministre, comme une initiative permettant « un niveau élevé de transparence sur la place ». 355 acteurs ainsi que les 5 fédérations professionnelles (FBF, FFA, ASF, AFG, France Invest) associés à l’initiative, ont communiqué leurs engagements individuels ainsi que des données sectorielles. « Avec cet observatoire, nous souhaitons améliorer les méthodologies et témoigner de l’effort de transparence de la place. Nous espérons convaincre tous les acteurs de rejoindre l’initiative », a expliqué Thierry Déau, président de Finance for Tomorrow et président fondateur de Meridiam. L’observatoire, doté de 18 millions d’euros sur 5 ans, est financé par des fonds européens.