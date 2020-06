Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur la fusion PSA-Fiat

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête approfondie sur le projet de fusion entre les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Elle craint que ce rapprochement ne réduise la concurrence sur le marché des véhicules utilitaires légers, en particulier dans quatorze Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au Royaume-Uni. La Commission dispose maintenant de 90 jours ouvrables, jusqu'au 22 octobre, pour rendre sa décision. « Les deux sociétés continueront de coopérer avec la Commission pour répondre à ses questions dans le même esprit constructif qui a défini le projet de fusion depuis le début », ont réagi PSA et FCA dans un communiqué. « Groupe PSA et FCA réaffirment l'objectif commun de conclure la transaction d'ici la fin du premier trimestre 2021 ».