La Commission ouvre une enquête approfondie sur la fusion PSA-Fiat

La Commission européenne (CE) a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête approfondie sur le projet de fusion entre les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

La Commission craint que ce rapprochement ne réduise la concurrence sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL), en particulier dans quatorze Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au Royaume-Uni.

« Dans de nombreux pays, PSA ou FCA détient une position de leader du marché des véhicules utilitaires légers, et la fusion éliminerait l'un des concurrents », a expliqué la Commission.

PSA et FCA ont décidé de ne pas présenter de proposition pour résoudre cette situation lors de l'enquête préliminaire. La Commission dispose maintenant de 90 jours ouvrables, jusqu'au 22 octobre 2020, pour rendre sa décision.

L'ouverture d'une enquête approfondie ne présage pas l'issue de l'enquête.

Calendrier de fusion confirmé

« Les deux sociétés continueront de coopérer avec la CE pour répondre à ses questions dans le même esprit constructif qui a défini le projet de fusion depuis le début », ont réagi PSA et FCA dans un communiqué. « Groupe PSA et FCA réaffirment l'objectif commun de conclure la transaction d'ici la fin du premier trimestre 2021 », ont souligné les deux industriels.

« Alors que nous continuons à progresser grâce à nos équipes projet qui rassemblent des membres des deux groupes, nous détaillerons à la CE - et aux autres régulateurs - les avantages substantiels de la fusion pour nos clients, l'industrie européenne et chacune des deux entreprises », ont ajouté les constructeurs.

« Les préparatifs de la fusion avancent comme prévu », indique le communiqué de PSA et FCA. « Des autorisations ont déjà été accordées par des autorités de la concurrence dans un certain nombre de pays, notamment aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Russie », conclut le document.