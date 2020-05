Donald Trump durcit sa position face aux réseaux sociaux

Donald Trump a menacé mercredi de «réglementer» ou de «fermer» des plates-formes de réseaux sociaux après le signalement la veille par Twitter de deux messages du président américain comme «trompeurs» et véhiculant des informations non vérifiées. Souvent accusé de laxisme dans son traitement des propos tenus par des dirigeants, Twitter a signalé pour la première fois mardi des messages de Donald Trump, en ajoutant la mention: «Vérifiez les faits». Il s'agissait notamment d'un tweet du milliardaire affirmant que le vote par correspondance était nécessairement «frauduleux». Ces propos ont pesé mercredi sur les cours de bourse de Twitter et de Facebook, en baisse chacun de plus de 3%.