Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), a ouvert une enquête sur les conditions d'introduction en Bourse de Slack Technologies et d'autres «licornes» à la Bourse de New York, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. L'autorité a...