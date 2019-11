La FCA s’attaque aux mini-bonds

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le régulateur des services financiers britannique frappe du poing sur la table. Hier, la Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé son intention d’interdire la promotion des mini-bonds, ces contrats de dette non cotés et risqués, à compter du 1er janvier 2020 pour une année, à destination des...