Tous les feux sont au vert pour les obligations !

C’est un paysage plus apaisé qu’a connu l'épargne obligataire depuis le début d’année. Certains pourraient se plaindre d’une croissance molle des économies. Mais regardons le verre à moitié plein : l’inflation ralentit, l’économie résiste mieux qu’attendu, les résultats sont bons pour la majorité des entreprises… Nous sommes loin du climat anxiogène de 2022, marqué par le retour de l’inflation, sur fond de guerre en Ukraine et de pénuries de matières premières ; inflation qui avait poussé les banques centrales (ces institutions chargées de conduire la politique monétaire d’un pays ou d’une zone économique) à relever drastiquement les taux d’intérêt pour freiner la consommation et tenter de juguler la flambée des prix. Pour les obligations, cette phase de taux d’intérêt élevés et d’accalmie sur le front économique constitue une bonne nouvelle.

Différents facteurs concourent à cette stabilité : à commencer par une meilleure visibilité sur les décisions des banques centrales concernant l’orientation des taux d’intérêt. Après plusieurs mois de hausse soutenue, les dernières annonces tendaient vers une période de « pause ». La BCE (Banque centrale européenne) et la FED (Réserve fédérale américaine) annonçant par ailleurs que les taux d’intérêt allaient probablement rester à des niveaux élevés sur le moyen terme et que de nouvelles augmentations n’étaient pas à exclure, si l’inflation ne redescendait pas durablement sous leur cible de 2 %.

Profiter d’une phase d’accalmie

Conséquence de cette meilleure visibilité : la fenêtre demeure grande ouverte pour investir dans les obligations. Leurs rendements, qui avaient fortement grimpé l’an dernier, restent élevés. De plus, la majorité des entreprises que nous suivons affiche une bonne situation financière. Voilà qui maintient des conditions favorables pour les obligations européennes à haut rendement, la spécialité du produit obligataire CORUM Butler Entreprises. Et cela se traduit concrètement : sa valeur de la part progresse.

Les épargnants en sont conscients puisqu’ils ont été nombreux à nous faire confiance et à investir dans CORUM Butler Entreprises. Les gérants du fonds ont veillé à ce que cet argent soit immédiatement investi dans des obligations sélectionnées avec soin. Quand le marché est porteur comme actuellement, autant gonfler les voiles !

Pour cela, vous le savez peut-être, un fonds obligataire a deux solutions : acheter d’anciennes obligations sur le marché de l’occasion, appelé « marché secondaire », ou acquérir des obligations neuves, fraîchement émises par les entreprises sur ce que l’on nomme le « marché primaire ». Cette année, CORUM Butler Entreprises a joué sur les deux tableaux !

Les entreprises se remettent à emprunter

L’un des faits intéressants de cette année, c’est la reprise du marché « du neuf » resté atone une grande partie de l’année 2022. Les entreprises attendaient une accalmie pour lancer de nouvelles obligations. Car elles n’étaient plus habituées à verser des niveaux d’intérêts aussi élevés. Mais nécessité fait loi ! Et ces entreprises ont elles-mêmes déjà augmenté leurs tarifs...

Elles sont aujourd’hui prêtes à verser des intérêts plus élevés pour emprunter (les fameux coupons). Nous pouvons par exemple citer Engineering, Loxam ou encore Travelodge, qui ont proposé cette année des obligations neuves offrant entre 7 % et 11 % de rendement. CORUM Butler Entreprises a profité de ce marché primaire assez florissant pour intégrer de nouvelles obligations d’entreprise et agrandir son portefeuille.

Vous l’aurez compris : le contexte est porteur et ce moment de relative stabilité est d’autant plus propice pour placer son épargne dans les produits obligataires. Toutefois, pas question pour les spécialistes qui s’occupent des fonds de se placer en pilote automatique ! Ils restent concentrés et vigilants, continuant de suivre au plus près l’actualité économique et d’analyser les fondamentaux des entreprises afin de saisir les prochaines opportunités !

Les chiffres présentés sont issus de Bloomberg. Les produits obligataires présentés sélectionnent des obligations à haut rendement, qui présentent un caractère spéculatif comparé aux « obligations d’État » : une recherche d’un rendement plus important en contrepartie d’un risque plus élevé. Ces produits n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps car les obligations sélectionnées sont soumises aux évolutions et aux aléas des marchés.

CORUM Butler Entreprises, BCO, CORUM BEHY, CORUM BSD et CORUM Butler Smart ESG sont agréés par la Banque centrale d’IrIande, gérés par CORUM Butler Asset Management, domicilié à Dublin et agréé par la Banque Centrale d’Irlande le 19 octobre 2018 (n° C176313). BCO et CORUM BEHY sont des compartiments de CORUM Butler Credit Strategies ICAV agréé par la BCI (n° C195629). CORUM Butler Entreprises, CORUM BSD et CORUM Butler Smart ESG sont des compartiments de CORUM Butler UCITS ICAV agréé par la BCI (n° C176706).