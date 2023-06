L’AGEFI Actifs - mai 2023

En quelques mois, la forte hausse de l’inflation et concomitamment la remontée des taux a rebattu les cartes dans le monde des placements. La nouvelle donne profite aux produits d’épargne de court terme et met en difficulté les actions. Après le krach de 2002, des fonds obligataires connaissent pour leur part un succès réel. Quant aux fonds en euros, ils ont recours à quelques artifices pour rester dans la course. Retour dans l’enquête de L’Actifs de mai sur la nouvelle hiérarchie des placements et les conséquences à en attendre sur les allocations.









Au sommaire de ce numéro : ÉDITORIAL

Fondamentaux LE GRAND ENTRETIEN

Delphine Mantz - Optimiste AU FIL DU PATRIMOINE

Tensions autour du renouvellement à l’Orias

Une clarté qui reste à prouver

Pictet Asset Services débarque à Paris

Entretien avec Patrick Thomson - « Je ne crois pas à un risque de contagion de la crise bancaire en Europe »

L’art, un marché en forme

TRIBUNE : L’assurance-vie a besoin d’un « nutriscore ESG »

Déchiffrages L’ENQUÊTE

La hiérarchie des placements est chamboulée IMMOBILIER

Yomoni investit la pierreTRIBUNE : 2023, un point d’entrée dans le secteur immobilier

JURIDIQUE & FISCAL

L’ACPR se lance de nouveaux DeFi TRIBUNE : Ces stratégies oubliées qui peuvent rapporter gros

SFDR, tout changer pour que rien ne change ?

Déclaration 2023, des points d’attention à retenir

La fiscalité, un enjeu d’égalité des sexes

TRIBUNE : Le doublement du déficit foncier a ses subtilités

Fenêtre sur Cour TECH & PATRIMOINE

Un avenir à dessiner pour les assurtechs

Karbonalpha automatise les tâches de conformité pour les CGP ALLOCATION D’ACTIFS

Les portefeuilles typesTRIBUNE : Financer des contentieux, opportunités pour avertis

TRIBUNE : L’ESG vaincra !

Performances

Du private equity… pour 1.000 euros

Le recyclage des villes est en marche CAS PRATIQUES

Le saut de génération, mode d’emploi

Succession et libéralités, un alliage sensible TALENTS

Portrait : Valéria Faure-MuntianMercato

