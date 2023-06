L’AGEFI Actifs - avril 2023

En quelques mois, la forte hausse de l’inflation et concomitamment la remontée des taux a rebattu les cartes dans le monde des placements. La nouvelle donne profite aux produits d’épargne de court terme et met en difficulté les actions. Après le krach de 2002, des fonds obligataires connaissent pour leur part un succès réel. Quant aux fonds en euros, ils ont recours à quelques artifices pour rester dans la course. Retour dans l’enquête de L’Actifs de mai sur la nouvelle hiérarchie des placements et les conséquences à en attendre sur les allocations.