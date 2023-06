Valentin Tonti Bernard : Hors norme

La curiosité le ronge, sa détermination est déstabilisante et sa résilience, sans limite. L’exercice lui est familier mais, cette fois, c’est à lui de répondre aux questions posées. A sa sortie d’école, Valentin Tonti Bernard se dote d’un micro-enregistreur, mais surtout de son audace, pour aller frapper aux portes des grands noms du barreau et lancer un podcast qui leur sera dédié. Loin de vouloir être journaliste, le jeune entrepreneur se crée ainsi un chemin au plus près de ses futurs clients pour comprendre leurs problématiques et être à la source de leurs solutions. La société de conseil Anomia était née.

L’orgueil comme moteur

Cofondée en 2020 par Valentin Tonti Bernard et Jérôme Uthurry, l’entreprise accompagne et forme les avocats pour faire de leurs cabinets de véritables sociétés. « Les avocats sont doués dans leur domaine, mais n’ont aucune formation durant leur cursus sur les méthodes d’entreprises, les stratégies de développement et le ciblage de la clientèle… », explique le jeune dirigeant.

Fils d’avocats, Valentin Tonti Bernard est tombé dedans lorsqu’il était petit. Néanmoins, s’il s’est lancé dans l’entrepreneuriat, c’est bien par second choix. « Devenir avocat en droit des affaires était une évidence, et cela, depuis toujours. » A la poursuite de son ambition, il intègre l’Université de droit à Nancy. Mais à son arrivée en première année de master, son projet s’arrête brutalement. Quasiment aveugle – avec un centième à chaque œil –, il se voit refuser par le ministère de l’Enseignement supérieur l’accès aux examens du barreau. Alors que les commissions médicales valident sa demande, le ministère, lui, « n’accepte pas d’aménager l’épreuve de la note de synthèse », relate le jeune entrepreneur. La décision est irrévocable.

« A ce moment-là, j’étais tout simplement en train de chercher la suite de ma vie », commente-t-il. Tandis qu’il termine ses études de droit, l’étudiant nancéien lance Prestau, une société de mise en relation entre restaurateurs et consommateurs de restaurants. Il ne voit pas pour autant dans cette démarche une quelconque vocation. La réalité ne tardera pas à le rattraper.

La société Anomia a été rachetée deux ans après son lancement pour plusieurs millions d’euros

En pleine reconversion forcée, le jeune entrepreneur tombe par chance sur un épisode du podcast de Pauline Laigneau qui recevait l’homme d’affaires Jacob Abbou, fondateur entre autres du Journal de l’Automobile et du contrôle technique. A l’écoute, c’est la révélation. « Je ne sais pas pourquoi mais je savais que je devais le rencontrer. Le temps d’un épisode, il m’avait inspiré. » Comme pour la création d’Anomia, Valentin Tonti Bernard ne perd pas une minute et ne prend pas le refus comme une réponse. Les tentatives, les messages, appels et méthodes d’approche de l’expert se multiplient mais ne se concrétisent pas.

Jacob Abbou est alors enseignant et mentor à HEC Entrepreneurs. « Je n’avais jamais entendu parler de ce cursus, ni de ce dirigeant. Mais c’était ma dernière chance pour le rencontrer », affirme le jeune homme. Il ne lui reste alors que quelques mois pour se préparer au concours d’entrée, qu’il passera sans difficulté, et en alertant dès les oraux des raisons de sa venue. « J’ai rencontré cet homme de 75 ans, dont le passé avait été compliqué et qui représentait, 60 ans après son arrivée en France, plus de 300 entreprises. Et tout cela, sans jamais avoir posé un pied à l’école », souligne, admiratif, l’ancien étudiant à HEC. Séduit, il en fera son mentor et le considérera comme « un père ».

Malgré cette rencontre marquante et ce tournant dans sa vie, la sphère du droit ne le quitte pas. A cette période, Jacob Abbou tente de le propulser sur le terrain, le meilleur endroit pour faire ses armes. Sur le point d’acquérir une entreprise basée à l’étranger, il propose à Valentin Tonti Bernard d’en prendre les rênes. Il vient alors de souffler sa 25e bougie et refuse la proposition. Cette décision déclenchera leur première et dernière dispute. Cet « homme d’affaires comme on n’en fait plus » voit alors son poulain prendre son envol pour lancer Anomia.

Des ambitions plein la tête

A seulement 27 ans, Valentin Tonti Bernard n’en est qu’à ses débuts. « Je ne veux pas d’une vie platonique. Je préfère les problèmes à la routine », avance-t-il, confiant. Et l’histoire lui donne raison. Moins de trois ans après sa création, le cabinet de conseil Anomia est passé aux mains de Xelya, une société de logiciels qui évolue dans trois secteurs d’activité : le service à la personne, les cabinets d’avocats et les cabinets de conseil. Il a accepté de céder son premier bébé, pour plusieurs millions d’euros, tout en restant opérationnel au sein de la structure.

En parallèle, il est de retour sur le marché des affaires. Toujours dans le secteur des services dédiés aux avocats, le Nancéien développe en mai 2022 un cabinet de recrutement nommé Neria. Arrive ensuite sur le marché Ourama, une agence de communication et de marketing, lancée début juin 2023.

Comme si cela ne suffisait pas, le jeune Nancéien s’est lancé dans l’écriture de son deuxième livre. Le premier, titré Step by step : prendre la vie comme elle vient, est un témoignage dans lequel il évoque notamment son parcours, ses mentors et les valeurs familiales qui lui sont chères. Malgré des ambitions qui crèvent le plafond, Valentin Tonti Bernard reste très proche des siens. Le parcours de son père, également non-voyant, devenu avocat malgré le peu de technologie adaptée et disponible à l’époque, le nourrit autant que la sauce tomate faite en masse une fois par an, lors d’une traditionnelle réunion de famille. Un équilibre de vie qui participe certainement à sa jeune réussite. ■

SON PROFIL...

Valentin Tonti Bernard est diplômé du DJCE Nancy, de HEC Paris et de l’école Polytechnique. En 2020, il crée Anomia après s'être vu refuser l’accès à la profession d’avocat à cause de son handicap. Outre les différentes sociétés qu’il a pu créer depuis, il est l’auteur du livre Step by step : prendre la vie comme elle vient et prévoit d’en publier un second très bientôt.