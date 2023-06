Profitez encore de Patrimoine online !

L’évènement dédié aux conseillers en gestion de patrimoine vient de s’achever. Et a tenu ses promesses. L’événement entièrement digital de l’Agefi Patrimoine a en effet été l’occasion pour de nombreux experts et professionnels d’aborder les grands sujets qui animent la profession. Tant en ce qui concerne la question des rétrocessions, l’évolution du métier ou les opportunités offertes par de grandes classes d’actifs. Pour découvrir ou revenir sur ce rendez-vous incontournable dédié aux CGP, nous vous donnons accès aux six tables rondes via les liens ci-dessous.

1 - Introduction de Patrimoine online 2023

2 - Débat Investissement : Comment les CGP ajustent-ils leur conseil financier en 2023

Comment les CGP ajustent-ils leur conseil financier et font évoluer les portefeuilles de leurs clients dans une période trouble ?. Entre contexte de hausse des taux et remontée de l’inflation, dans une situation géopolitique tendue, il y a bien des opportunités à saisir mais aussi des risques à gérer...

3 - Débat Investissement Quelles stratégies obligataires faut-il intégrer dans ses portefeuilles pour faire face au contexte actuel ?

La faiblesse des taux avant leur brutale remontée l’an passé a conduit les CGP à peu goûter cette classe d’actifs au ces dernières années. L’année 2022 a donc rebattu les cartes. Au prix fort pour ces titres. Reste que la nouvelle donne a aussi créé des opportunités au travers d’une offre de nouveau sur le devant de la scène : les fonds à échéance. Il convient cependant de s’interroger sur la composition de leur portefeuille.

Par ailleurs, les rendements des fonds en euros devraient retrouver des couleurs avec cette hausse, mais pour l’instant, les assureurs afin de rester dans la course ont opté pour une autre stratégie. Et puis, certains placements ont une carte à jouer. Notamment ces classes d’actifs dédiées aux institutionnels et qui se démocratisent peu à peu. Les fonds de dette privée par exemple...

4 - Débat Investissement Inflation, indexation des loyers, augmentation des taux, come-back des Sicav monétaires…

Inflation, indexation des loyers, augmentation des taux…Les gérants immobiliers sont sous pression ! Sans oublier les premiers signes de tension au niveau de la liquidité des SCPI. Certains voient les délais de vente de parts s’allonger, quand d’autres mettent déjà en place des fonds de remboursement.

5. L’interview de Valéria Faure-Muntan, déléguée générale de l’Anacofi

Ludivine Garnaud, rédactrice en chef des évènements de L’Agefi, interroge la déléguée générale de l’Anacofi et revient sur l’actualité de l’association et les grands dossiers sur lesquels elle s’est positionnée.

6 - Comment intégrer les enjeux ESG dans tous ses investissements

Depuis le début de l’année, les conseillers doivent interroger de manière formelle leurs clients sur leur appétence pour l’investissement responsable. Six mois après son entrée en vigueur, comment se sont-ils adaptés à cette nouvelle obligation ? D’autant que le décrié label ISR est en train de faire peau neuve. Alors qu’il était accusé de laxisme, la donne pourrait bien changer… Peut-être même un peu trop ?

7 - Pas d’avenir sans croissance externe Jusqu’où ira la consolidation du secteur

Comment penser son univers de travail, se développer et envisager son avenir ? Pour l’ensemble des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), ces interrogations sont légitimes dans la mesure où la profession peut s’exercer de différentes façons. Via des groupements qui se sont multipliés sous l’impulsion des fonds d’investissement et de leur intérêt pour le monde de l’épargne. Ou via une activité menée en parfaite indépendance. Le choix est là qui dépend des motivations de chacun. Les uns évoquent la pérennité de l’entreprise pour justifier leur rachat. Les autres les capacités de l’outil digital pour expliquer leur capacité à exercer seuls. Sachant que loin de se considérer comme concurrents, les CGP ont pointé leur véritable adversaire : la banque privée...

8 - Faut-il interdire la rémunération des CGP sous la forme de commissions, au profit des honoraires, comme le prévoit le Retail Investissement Strategy (RIS)

La décision est tombée peu avant les débats : Mairead McGuiness, commissaire européenne aux Services financiers, n’interdira pas les rétrocessions dans la rémunération des intermédiaires financiers européens. Jusqu’à nouvel ordre, les modèles de rémunération via des honoraires ou des commissions pourront coexister. Mais, l’histoire ne s’arrête pas là. Le texte – qui n’a toujours pas été voté – inclut une clause de revoyure. Dans un délai de trois ans, un bilan de la situation arbitrera si le débat mérite d’être relancé…

9 - Le debrief de la rédaction

Pour tout comprendre des points de vue exprimés par les différents intervenants présents à Patrimoine online, et décrypter les grands enjeux réglementaires, concurrentiels et de l’offre financière dans un contexte inédit auxquels la profession va devoir répondre…