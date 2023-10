La finance durable est essentielle pour agir...Mais combien de temps avons-vous ?

Les chiffres s’affolent ! Alors que notre Planète s’est créée il y a 4,6 milliards d’années, notre croissance démographique exponentielle ou notre consommation effrénée d’énergies non renouvelables qui ont mis des millions d’années à se constituer sont autant d’actions au quotidien qui affectent le climat, la biodiversité, les ressources en eau...

Nous sommes à un point de bascule vers l’irréversible pour la Planète et surtout pour l’Homme... Si nous ramenons la création de la Terre à 24 heures, notre vie d’humains représente 7 secondes ! Pas grand-chose en fait.

Quelques chiffres comme éléments de preuve : en 2050 il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer ; 80% de l’énergie vient des énergies non renouvelables. Or il reste 120 ans de ressources en charbon et moins de 50 ans pour le pétrole si notre consommation reste stable ; l’eau douce est menacée par l’acidification des océans …

Agir est donc ESSENTIEL pour l’avenir... Urgemment

Sensibilisation croissante (rapports du GIEC, Inflation Reduction Act aux Etats-Unis, Green Deal en Europe) ;



sortie proclamée des énergies fossiles,



développement des énergies renouvelables,



innovation,



sobriété...



... Tout cela va dans le bon sens !

Nous pouvons tous agir individuellement. Le faire avec notre argent a de la puissance. Et le faire avec nos investissements est encore plus simple que de changer nos modes de vie, nos (mauvaises) habitudes, nos modes de pensées !

Alors, à l’heure où les mots transitions, ISR ou RSE sont partout, Ecofi réaffirme son ancrage historique - et plus que jamais d’actualité - dans l’environnement, le social et l’humain, pour concilier finance et impact positif.

Vous aussi vous voulez agir ?

👉 Découvrez comment : https://www.ecofi.fr/essentiel