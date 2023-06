L’intérêt du démembrement croisé de parts de SCI

« Parce qu’ils ne bénéficient pas de la protection des couples mariés, les pacsés et les concubins qui envisagent d’acheter ensemble leur logement ou un autre bien immobilier ont intérêt à se pencher sur le démembrement croisé de parts de société civile immobilière (SCI), indique Marion Capèle, ingénieure patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Cette stratégie a également le mérite de préserver les droits des héritiers de l’un ou de l’autre et de s’effectuer dans des conditions fiscales optimales. »

La technique a pour objectif de protéger le survivant dans ses droits sur la résidence principale du couple lorsque survient le premier décès dans le couple. « En effet, seul le conjoint survivant dispose d’un droit viager au logement. Le pacsé survivant ne bénéficie que du droit d’occuper le logement familial pendant un an, précise Marion Capèle. Quant au concubin, la loi n’a rien prévu à son profit, sauf à être en partie propriétaire du logement. Mais l’indivision n’est pas une organisation très protectrice, puisque les co-indivisaires, par exemple les enfants du défunt, peuvent solliciter le partage et la vente du bien à tout moment, en cas de blocage. » L’idéal est de mettre en place une stratégie qui préserve les droits concurrents des héritiers de l’un et le survivant.

Echange réciproque

A cet égard, le démembrement croisé de parts sociales de SCI permet d’atteindre un équilibre dans la préservation des intérêts de chacun. En pratique, le couple crée une SCI, chacun apportant les fonds nécessaires à l’acquisition du bien immobilier. Si le couple est déjà propriétaire du bien en indivision, chacun apporte au capital de la SCI ses propres droits indivis. « Ensuite, le démembrement croisé intervient : le couple s’échange mutuellement l’usufruit et la nue-propriété de leurs parts respectives afin que le concubin 1 détienne, par exemple, l’usufruit des parts 1 à 50 et la nue-propriété des parts 51 à 100 et que le concubin 2 détienne la nue-propriété des parts 1 à 50 et l’usufruit des parts 51 à 100 », explique Marion Capèle.

Au décès du concubin 1, le concubin survivant récupère automatiquement, et sans coût fiscal, la pleine propriété des parts 1 à 50. Il conserve l’usufruit des parts 51 à 100, ce qui lui permet d’en avoir la jouissance. La nue-propriété des parts 51 à 100, qui était détenue jusqu’alors par le défunt, revient aux éventuels héritiers de celui-ci. « Les statuts auront pris soin de prévoir une cogérance assurée conjointement par les deux concubins afin qu’au décès de l’un, le survivant conserve le contrôle du bien et le pouvoir de décision, précise Marion Capèle. C’est l’un des avantages sur l’indivision. »

Enfin, au décès du concubin 2, les parts qu’il détenait en pleine propriété (1 à 50) reviennent à ses héritiers. Les parts dont il ne détenait que l’usufruit (51 à 100) vont aux héritiers du concubin prédécédé, sans coût fiscal. Au bout du compte, les héritiers respectifs ne sont las lésés, qu’ils soient des enfants communs ou non. Mais comme dans toute stratégie de démembrement, ils peuvent souffrir d’un long délai avant d’entrer en possession de leurs droits en pleine propriété, échéance qui interviendra au décès du concubin 2.