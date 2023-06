DAC 6, les avocats sauvent partiellement leur secret professionnel

C’est une demi-victoire que les avocats ont obtenue contre l’administration fiscale et sa transposition de la directive DAC 6 (Bofip : BOI-CF-CPF-30-40). Pour mémoire, ce dispositif, codifié aux articles 1649 AD et suivants du Code général des impôts (CGI), impose aux intermédiaires intervenant dans la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière – ou à défaut, aux contribuables eux-mêmes – de déclarer à l’administration fiscale certains dispositifs transfrontières lorsque celui-ci comporte l’un des marqueurs d’optimisation fiscale énumérés par la loi. La déclaration doit porter sur l’identité des intermédiaires et contribuables impliqués et les éléments caractéristiques du dispositif.

Lié par le secret professionnel, l’avocat doit recueillir l’accord de son client. A défaut, il doit notifier à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe. Ces deux obligations ont été contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par les barreaux belges, auxquels se sont jointes des instances représentatives des avocats français. La CJUE a invalidé l’obligation qui pèse sur les avocats agissant en tant qu’intermédiaires de notifier l’obligation déclarative à un autre intermédiaire (CJUE, 8 décembre 2022, aff. 694/20). « Elle a jugé cette obligation contraire à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui garantit le secret des communications entre l’avocat et son client, jugeant que le dispositif constituait une ingérence non proportionnée dans le secret professionnel de l’avocat, même face à l’objectif d’intérêt général que constitue la lutte contre la planification fiscale agressive, explique Frédéric Teper, avocat associé chez Arsene et président de l’Institut des avocats conseils fiscaux. En conséquence, l’avocat non délié de son secret professionnel par son client et dispensé de l’obligation déclarative à l’administration fiscale ne peut se voir imposer de divulguer aux autres intermédiaires sa participation à un schéma entrant dans le champ du dispositif DAC 6. »

Le secret levé par le client

Le Conseil d’Etat, qui avait également transmis deux questions préjudicielles, a estimé que la CJUE y a répondu dans son arrêt de décembre 2022. Il a donc retiré sa question préjudicielle et tiré les conséquences en droit français de la décision européenne. Ainsi, il confirme la non-conformité de l’obligation qui pèse sur l’avocat de notifier à tout autre intermédiaire (Conseil d’Etat, 14 avril 2023 n° 448486). En revanche, il juge que la faculté pour un client de lever, de son gré, le secret professionnel de son avocat afin qu’il procède à la déclaration des dispositifs transfrontières pour son compte n’est pas contraire au droit primaire. « De la sorte, il considère que la loi peut déroger au secret dans le cas d’un dispositif de lutte contre la planification fiscale agressive sans que la question de la proportionnalité de cette dérogation au secret professionnel n’ait été au cas particulier, à ce jour, véritablement tranchée par la CJUE, explique Frédéric Teper. Or il convient de rappeler que DAC 6 poursuit des schémas potentiellement abusifs, qui ne sont pas nécessairement illicites ou répréhensibles pénalement. »