Repenser l’immobilier dans son allocation d’actifs

Par Hervé Mercier Ythier, président du directoire de Swiss Life Banque Privée, et Béatrice Guedj, head of research & innovation de Swiss Life AM

La crise sanitaire et la guerre en Ukraine, chocs exogènes, sont vecteurs de changements structurels majeurs et durables à moyen et long terme. L’accélération de la transition climatique s’opère dans un contexte géopolitique inédit, sous fond de fragmentation géoéconomique, d’une volonté de plus de souveraineté nationale et d’une réglementation croissante liée au prix du carbone : les données témoignent d’une régionalisation des échanges et d’une dédollarisation dans les pays émergents. Les perspectives de croissance mondiale se sont fortement ralenties tandis que l’inflation core, hors composantes volatiles, est devenue plus persistante en lien avec ces changements. Dans ce contexte, depuis 2022, les politiques monétaires ont été plus restrictives de part et d’autre de l’Atlantique : les Fed funds se sont redressés à 5,1 % et le taux de la Banque centrale européenne (BCE) à 4 % (1). La vitesse et l’amplitude de la remontée des taux, inédite depuis ces 40 dernières années, expliquent les contre-performances de certaines classes d’actifs et la très forte attractivité des produits structurés. L’immobilier, composante clé dans la gestion patrimoniale, a fait le grand écart : l’immobilier coté européen a été très fortement pénalisé, tandis que l’immobilier direct a été en moyenne plus résilient, avec toutefois des performances très hétérogènes en termes géographiques et sectoriels.

Aussi, en matière d’allocations d’actifs et compte tenu du changement de régimes, avec des taux d’intérêt plus élevés, aux alentours des niveaux d’avant la crise financière globale, et une inflation supérieure à la décennie passée (2), voici nos recommandations en termes stratégiques et tactiques.

En termes stratégiques dans un portefeuille dit « multi-asset »

Quel que soit l’horizon d’investissement, la diversification entre actifs est clé : l’immobilier permet de réduire la volatilité d’un portefeuille constitué d’actions et d’obligations, compte tenu de sa corrélation inverse, bien connue, avec les emprunts d’Etat (3). Dans le domaine de la gestion privée, la recherche en finance démontre que l’exposition aux actifs alternatifs, dont l’immobilier, varie de 20 % à 45 % dans les allocations de portefeuille selon le profil de risque et la duration de l’investissement fonction de la nature du patrimoine de l’investisseur (4). Aussi, même si sur les deux dernières années, la corrélation inverse entre immobilier et emprunts d’Etats français (5) n’a pas fonctionné, la diversification serait assurée par le nouveau régime d’inflation, plus élevé (6). En effet, dès lors que la hausse des taux d’intérêt resterait inférieure à l’inflation, la corrélation entre immobilier et obligations resterait négative, favorisant la diversification de portefeuille par l’immobilier.

En termes tactiques notamment pour une gestion dynamique par illustration d’une stratégie de création de valeur

Jouer sur le market timing du bureau parisien, par une approche opportuniste de type develop-to-core (7) est source de rentabilité attractive (8), potentiellement à deux chiffres sur un horizon court (3 à 5 ans), comme en témoigne la synthèse illustrée des résultats. En effet, depuis l’émergence du travail hybride, la demande locative se polarise sur Paris intra-muros. Paris est un écosystème d’innovation, clé pour stimuler la croissance des loyers en lien avec les externalités positives et la productivité générée pour les entreprises. La grande connectivité de Paris intra-muros en termes d’infrastructures, son mixed-used et la diversification de son tissu économique expliquent cette polarisation de la demande. Aussi, que le repositionnement d’actifs de type haussmannien, aux meilleurs standards de bureaux, soit aligné sur une trajectoire bas carbone (9) et fortement valorisé par l’action de proptechs recourant à l’usage intelligent de données, est vertueux tant pour les locataires que pour de futurs investisseurs en quête de produits core parisiens.

Ces stratégies à valeur ajoutée ou opportunistes font d’autant plus sens que sur les dix dernières années, les performances en immobilier ont largement été favorisées par l’univers de taux d’intérêt bas, où l’effet de levier pouvait être dans certains cas élevé. La sortie de la période dite de « taux zéro » suggère que les performances passées ne sont pas reproductibles dans les prochaines années : la gestion dynamique avec une entrée en bas de cycle, et un repositionnement, permet une relution des portefeuilles. L’ajustement des prix, tel qu’il a été observé depuis le second semestre 2022, est très inégal par géographie et secteurs en Europe : le processus de price discovery n’est pas terminé. Il est donc crucial d’identifier les réelles opportunités en termes de prix, de repositionnements potentiels en termes de nouveaux usages et/ou d’alignement par localisation et secteurs.

En matière de gestion de portefeuille, le nouveau régime d’inflation, a priori plus élevé à moyen et long terme, empêche de raisonner avec les volatilités historiques observées sur les vingt dernières années, tandis que les volatilités historiques plus antérieures sont caduques au regard des changements structurels observés sur l’ensemble des classes d’actifs, des actions à l’immobilier. Une certitude est que la corrélation entre immobilier et obligations, pour un régime d’inflation normale à forte, resterait négative, en lien avec le caractère réel de la classe d’actifs, de son indexation à l’inflation et de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). L’immobilier continuera ainsi d’être moteur dans la diversification de patrimoine, en plus de doper la performance globale des portefeuilles, pour les investisseurs qui savent être les plus tactiques, notamment sur Paris.

(1) Des opérations principales de refinancement - de la facilité de prêt marginal à 4,25 % et de la facilité de dépôt à 3,50 %.

(2) Le niveau du point mort d’inflation à 10 en France, l’écart de rendement des OAT et des OATi oscille à 2,7 %. Sa moyenne était de 1 % avant la crise sanitaire.

(3) En France, en Suisse, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et, d’une manière plus générale, tous les pays développés.

(4] La part en immobilier est d’autant plus importante que le patrimoine est élevé.

(5) 10 ans.

(6) En lien avec la régionalisation des échanges et les effets de la transition climatique, pour ne citer que la mise en place du Carbon Border Adjustment Mechanism en mai 2023, avec sa première phase d’entrée en vigueur en octobre 2023.

(7) Aussi dit build-to-core, quand bien même il s’agisse de rénovation ou de repositionnement. (8) Le graphique illustre les rentabilités par sous-secteurs géographiques, investissement et développement, sur différentes périodes de détention. Celles du Top quartile sont associées le plus souvent à la rénovation et redéveloppement. (9) L’optimisation de la performance énergétique, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, est aujourd’hui favorisée par de nombreuses solutions offertes par les proptechs.