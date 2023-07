Clément Nicolaizeau : « Le RBF ne constitue pas nécessairement une offre au public de titres financiers »

Comment interprétez-vous la position de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur les royalties immobilières ?

L’AMF a estimé nécessaire d’attirer l’attention du public sur les spécificités d’un modèle, parfois malmené par ses propres acteurs et très vite à risque pour les investisseurs. Cette position permet de protéger ces derniers à un moment où de nouvelles formes d’investissement innovantes, ne serait-ce que dans l’immobilier, se multiplient. Pour autant, l’analyse réglementaire générale développée par le régulateur peut faire l’objet de réserves. La requalification systématique des droits de nature financière acquis par un investisseur en RBF (revenue-based financing) « en titres de créances » apparaît contredite par les textes nationaux ou communautaires en vigueur.

C’est-à-dire ?

Dans de nombreux cas, les droits acquis par les investisseurs ne correspondent pas à la définition juridique de « titre de créance ». La notion de « titre » répond à des critères précis : il doit être fongible, dématérialisé, transmissible, négociable et enregistré (sur un registre, un compte titre ou un dispositif d’enregistrement électronique partagé – EEP).

Toutefois, il est techniquement possible d’assortir le contrat RBF de la création d’un titre de créance conditionnelle et future. Dans ce cas alors, ce dernier ne pourrait être qu’un titre de créance innommé qui place finalement l’investisseur profane dans une situation risquée (à la différence des obligations, les titres de créances innommés sont exclusivement encadrés par leur contrat d’émission et non par la loi, raison pour laquelle ils sont, en général, destinés aux institutionnels). Sur ce point, l’AMF n’a pas précisé la nature du titre de créance qu’elle visait.

Il est donc difficile, voire impossible, d’arrêter une seule et même analyse juridique compte tenu de la diversité de situations. Tout compte fait, ce constat valait déjà lors de l’apparition de placements financiers alternatifs et innovants (les tokens, crypto-actifs ou non-fungible tokens, NFT). Pour autant, ces constats ne doivent en aucun cas permettre aux acteurs de manquer de diligences, bien au contraire. Si les débats sont ouverts sur ce sujet, la qualité de l’information, sa sincérité et sa forme ne peuvent faire l’objet de concessions. Certains acteurs, conscients de cela, ont volontairement mis en place des documents d’informations synthétiques semblables à ceux exigés par le règlement Prospectus.

Pourquoi jugez-vous l’expression « immobilier fractionné » trompeuse ?

Le mot est peut-être un peu fort. L’expression est susceptible de créer une confusion chez l’investisseur et nuit à sa compréhension de l’offre sous-jacente. Elle peut faire penser à tort à un droit de détention directe ou indirecte sur un bien immobilier, sans que cela soit le cas. Dans le cadre du partage de revenus par exemple, le schéma ne confère qu’un retour financier conditionnel et incertain sur des loyers et uniquement cela. C’est d’ailleurs le cas également pour certains modèles d’OPTF (offre au public de titres financiers).

De même que l’expression « royalties immobilières », celle d’« immobilier fractionné » est « indélicate » dans un contexte où la protection des investisseurs passe en premier lieu par leur compréhension, voire leur appropriation des investissements qu’ils réalisent.

Au-delà des débats autour de son encadrement réglementaire, quelle place le RBF peut-il prendre dans le paysage financier ?

En période de resserrement du crédit comme actuellement, les acteurs sont souvent contraints de se tourner vers des quasi-fonds propres extérieurs. Sous réserve d’un cadre favorisant la transparence de l’information, le RBF peut permettre de résoudre des défis gigantesques, notamment en matière immobilière comme celui posé par la rénovation énergétique. Cette conviction s’explique aussi au regard de la crise immobilière qui s’ouvre et des enjeux globaux en matière climatique et de politique du logement. Le RBF peut ainsi venir au soutien des placements traditionnels. Pour autant, les enjeux sociaux précités ne doivent pas permettre un greenwashing et faire diversion sur le retour de schémas opaques pour les investisseurs. Cette place peut ainsi exister mais ne pourra l’être qu’avec de la transparence et de la pédagogie, surtout en matière immobilière où la tech ne peut pas primer sur la nécessaire maîtrise du marché par les développeurs de solutions.

Le terme de « royalties immobilières » serait aussi inapproprié au RBF ?

A mon sens, il ne reflète pas la réalité juridique et économique du modèle de partage de revenus et peut créer un flou dans l’esprit des investisseurs sur la nature de leurs droits et le périmètre de leurs risques. Le terme « partage de revenus » traduit mieux, me semble-t-il, l’objet du contrat proposé par les acteurs lequel donne aux internautes accès à un droit de créance conditionnel et donc incertain sur les loyers futurs. Parler de « royalties immobilières » a pu, hélas, créer une illusion auprès d’un public jeune attiré par des promesses de rendement anormalement élevées, voire même susciter le sentiment de devenir copropriétaires du bien, comme l’AMF l’a relevé à juste titre. La loyauté et la transparence de la communication sont plus importantes que le marketing promotionnel.

