Hausses de taux: la BCE continuera sur sa lancée

Les membres plus «faucons» de la Banque centrale européenne (BCE) ont encore prévenu : le Conseil des gouverneurs relèvera encore ses taux de 25 points de base (pb) lors de sa réunion monétaire jeudi 15 juin. Certes, c’était avant jeudi 8 juin, et les révisions sur les estimations de croissance pour les deux derniers trimestres au cours desquels la zone euro est finalement entrée en récession technique avec -0,1% fin décembre et -0,1% fin mars, au lieu de 0% et 0,1% précédemment. Mais cela ne devrait rien changer pour les marchés de swaps, qui valorisent depuis près d’un mois deux hausses de taux en juin, pour arriver à 3,50% et en juillet, à 3,75%.

Comme pour prévenir que l’institution de Francfort ne les rebaissera pas de sitôt, le gouverneur néerlandais Klaas Knot a regretté, mercredi, que «les marchés financiers soient extraordinairement optimistes» sur la baisse de l’inflation jusqu’à 3% en fin d’année. Pour justifier l’intérêt de la BCE à une «hausse excessive» plutôt qu’à une «action trop timide», Isabel Schnabel, membre du conseil, a expliqué «s’attendre à ce que la transmission monétaire soit plus faible que d’habitude (…) au regard des pénuries de main d’œuvre». Elle n’a pas osé dire «plus lente» : d’aucuns auraient remarqué que les effets du resserrement semblent déjà plus rapides de ce côté-ci de l’Atlantique qu’aux Etats-Unis, où une éventuelle récession n’est attendue que 18 à 24 mois après le début des hausses de taux…

«Autour de 0% de croissance européenne, on parle davantage de stagnation, même s’il y a d’importantes différences entre les pays, analyse Bénédicte Kukla, stratégiste senior chez Indosuez WM. Il n’y a pas sur les prix un risque haussier lié à une demande généralisée, mais il reste des divergences assez importantes entre l’industrie et les services. Le dernier chiffre d’inflation annuelle passé de 7% à 6,1% en mai était bon signe, avec toutes les composantes en baisse. Mais il reste des risques sur l’inflation alimentaire. Et si l’été se passe très bien pour le tourisme et la restauration, ce qui est probable, on peut craindre que l’inflation sous-jacente (5,3% en mai, ndlr) mette plus de temps à diminuer.» Si l’inflation CPI en Espagne est descendue à 3,2% en mai en Espagne, l’inflation sous-jacente y était encore à 6,1%.

En octobre, la présidente Christine Lagarde avait fait comprendre au Financial Times qu’une récession «bénigne» ne suffirait pas à stopper l’inflation. Le ralentissement économique n’a pas encore eu d’effet sur un marché du travail tendu. «La BCE craint une deuxième vague d’inflation nourrie par les salaires, confirme Gilles Moëc, chef économiste d’Axa IM. Avec des négociations collectives en zone euro, et non pas individuelles comme aux Etats-Unis, le pic de la progression n’a pas encore été atteint. Et on peut craindre que d’autres hausses, comme celle demandée par le syndicat de la fonction publique en Allemagne pour 2024 (+5,5%, +11% avec l’ensemble des mesures de revalorisation), ne viennent un peu à contretemps.» Surtout dans la seule des quatre grandes économies déjà en contraction (-0,3% au T1-2023). L’Allemagne «fait moins bien que la France et l’Italie sur la demande intérieure, mais aussi moins bien que l’Italie et l’Espagne sur les exportations maintenant que la Chine a trouvé d’autres fournisseurs, ajoute Gilles Moëc. Selon certaines mesures, le chômage est déjà en train de remonter outre-Rhin».

Quelles fragilités regarder ?

Malgré ce contexte morose, les marchés n’excluent pas la possibilité d’une autre hausse de taux en septembre ou en octobre, jusqu’à un taux de 4%. «Le rapport Eurostat sur le coût du travail au T1-2023 sortira seulement le 16 juin, mais nous manquons d’informations sur l’évolution des salaires pour le reste de l’année», poursuit Bénédicte Kukla, comprenant une certaine prudence face aux risques à la hausse.

«Si la BCE devait augmenter encore ses taux en septembre, ce ne serait pas pour les rebaisser dès janvier. Avec plusieurs Etats (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne) ayant promis d’importants efforts budgétaires l’an prochain, les restrictions sur les deux pans du ‘policy mix’ ne sont pas de très bon augure», indique Gilles Moëc, plus pessimiste que le consensus sur la croissance annuelle (0,6% vs 1% pour 2024 après 0,7% pour 2023). Un autre indicateur économique, généralement bien plus avancé que les salaires ou l’inflation, ne présage rien de très bon pour l’investissement : «L’évolution du crédit aux entreprises était d’ores et déjà en territoire négatif en avril de -2,4% en rythme annualisé pour les six derniers mois», s’inquiète Nicolas Goetzmann, responsable de la recherche à la Financière de la Cité. De son point de vue, les éléments s’accumulent pour que les membres plus «colombes» puissent retrouver bientôt une majorité au sein du conseil de la Banque centrale européenne.