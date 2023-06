Bien qu’aux prémices eu égard à sa force et son potentiel, l’intelligence artificielle peut-elle se présenter comme efficiente dans tous les domaines ? Et, partant, celui de la gestion de patrimoine peut-il être l’un de ceux qui mettront le mieux en valeur ses capacités ? Pour le savoir, nous avons présenté à ChatGPT trois profils d’épargnants qui ont tous hérité de la même somme : 100.000 euros. Que faire de ce capital ? Interrogé, le robot n’a pas manqué de rappeler l’importance de consulter un conseiller financier ou un expert en investissements. Pour autant, il ne s’est pas privé de faire quelques suggestions personnalisées. Retour, dans cette première partie, sur une analyse des conseils de l’intelligence artificielle au travers du jugement d’un expert de la gestion de patrimoine, Cyrus Conseil.

- Je suis une femme, de 30 ans, cadre, et propriétaire de ma résidence principale. Ma mensualité s'élève à 800 euros par mois. Je n’ai aucune autre dette. Je possède également un Livret A avec 22.000 euros dessus. Quel investissement devrais-je faire, avec un héritage de 100.000 euros ?

LA RÉPONSE DE L’IA

Epargne d’urgence : avant de considérer des investissements plus risqués, assurez-vous d’avoir une réserve d’urgence équivalant à environ 3 à 6 mois de dépenses, que vous pouvez conserver dans votre Livret A.

Remboursement de la dette : si vous avez d’autres dettes avec des taux d’intérêt élevés, il peut être judicieux de les rembourser en priorité pour réduire les coûts d’intérêt.

Investissement dans des fonds indiciels : considérez investir une partie de votre héritage dans des fonds indiciels diversifiés, qui permettent d’investir dans un panier d’actions représentant un indice boursier spécifique. Cette approche peut être relativement sûre et offrir une croissance à long terme.

Immobilier locatif : Si vous êtes intéressée par l’investissement immobilier, vous pourriez envisager d’acheter une propriété locative pour générer des revenus supplémentaires. Cependant, cela nécessite des recherches approfondies et une gestion immobilière adéquate.

LA RÉPONSE DE L’EXPERT

Commençons par rappeler la mission du conseiller en gestion de patrimoine : proposer une organisation juridique et fiscale adaptée à la situation de son client, et sélectionner des investissements au service de ses objectifs de vie.

Dès lors, il est déjà surprenant d’obtenir une proposition de réponse de la part de ChatGPT. La faiblesse des données présentes au recueil d’informations ne devrait pas appeler de réponse, mais bien une multitude de questions qui auraient permis de mieux cibler l’environnement de la cliente et ses attentes.

La cliente est-elle célibataire, mariée, divorcée, a-t-elle des enfants ? Le patrimoine de sa famille changera-t-il un jour sa surface patrimoniale ? Quelle est la valorisation de son actif immobilier, souhaite-t-elle déménager dans un futur proche ? Quels sont ses revenus, sont-ils stables ? Quel est le taux de son emprunt immobilier, combien d’échéances reste-t-il ? A-t-elle déjà investi, quelle a été son expérience ? Autant de questions basiques, indispensables à la bonne compréhension de la situation de la cliente, qui ne sont pourtant pas les plus essentielles… Le cœur de la relation avec notre client réside dans notre faculté à comprendre ses motivations profondes, ses objectifs de vie, pour donner du sens à son patrimoine.

Prêtons-nous toutefois à cet exercice de style pour analyser les réponses de ChatGPT et mettre en lumière ses forces et ses faiblesses. Il est positif d’observer que le premier axe de réflexion de ChatGPT concerne la sécurisation de la cliente à travers son épargne de précaution et l’utilisation pertinente du Livret A à cet effet. Il est cependant plus douteux d’affirmer qu’une épargne de précaution doit se situer entre 3 et 6 mois de dépenses. Ce critère dépend intimement de la personnalité du client, du montant de ses revenus et de son patrimoine. Il conviendrait alors de demander à la cliente le niveau de trésorerie nécessaire à son confort et de vérifier la cohérence de cette estimation face à sa situation globale. Pour aller plus loin, il faudrait également interroger la cliente sur ses projets de court terme (déménagement, changement de voiture, voyage…) et provisionner ces dépenses sur des supports sécuritaires.

Concernant la dette, il est étonnant de voir ChatGPT questionner la présence d’autres emprunts, la réponse étant clairement exprimée en préambule à la question. Il est en revanche rassurant de le voir s’interroger sur la pertinence de la dette dans le patrimoine de la cliente. Sa suggestion de rembourser en priorité une dette avec un taux élevé est un peu simpliste. Ce qui est important dans l’endettement, c’est l’efficacité de la dette ! Il est préférable de rembourser un emprunt sur sa résidence principale au taux de 1,5 %/an, plutôt qu’une dette à 4 %/an sur un investissement locatif, dont les intérêts sont déductibles des revenus, et la mensualité prise en charge en grande partie par son locataire. Il faut également évaluer ce qu’il est possible de faire avec cet argent par ailleurs… Ainsi, rembourser une dette à 4 %/an pour se priver d’un placement rapportant 6 %/an n’aurait évidemment aucun sens.

Associer « investir dans un fonds indiciel » à « cette approche peut être relativement sûre » est maladroit. Les actions sont par nature la partie risquée d’un patrimoine Cyrus Conseil

Sur sa proposition d’investir au travers de fonds indiciels, autrement appelés trackers, il y a là encore une confusion entre le besoin et le moyen. Si l’analyse patrimoniale de la cliente avait permis d’identifier un intérêt à s’exposer au marché action, alors la recommandation de recourir aux trackers, diversifiés avec peu de frais, aurait été pertinente. De même, associer « investir dans un fonds indiciel » à « cette approche peut être relativement sûre » est aussi maladroit. Les actions sont par nature la partie risquée d’un patrimoine. ChatGPT serait-il capable d’expliquer à un client en quoi un fonds indiciel sur les actions thaïlandaises pourrait-être « une approche relativement sûre » ?

Pour terminer sur une note positive, traiter le sujet de l’immobilier locatif en dernier semble cohérent compte tenu de la composition du patrimoine de la cliente. Son analyse sur la complexité des recherches et de la gestion immobilière est tout à fait juste. Il faudrait néanmoins nuancer la perception de revenus complémentaires sur un investissement locatif en fonction du recours à l’endettement pour son financement.

- Je suis un homme, de 50 ans, ouvrier, et locataire de ma résidence principale. Ma mensualité s'élève à 550 euros par mois. Je rembourse actuellement mon prêt de voiture, 165 euros par mois, jusqu’en 2131. Je possède une épargne de précaution de 8.000 euros sur mon compte en banque. Quel investissement devrais-je faire, avec un héritage de 100.000 euros ?

LA RÉPONSE DE L’IA

En tant que conseiller financier virtuel, je peux vous donner quelques suggestions générales, mais veuillez noter que les décisions d’investissement doivent être prises en fonction de votre situation financière globale et de vos objectifs personnels. Il est toujours préférable de consulter un professionnel en la matière pour obtenir des conseils plus précis et personnalisés.

Réduire les dettes : Etant donné que vous remboursez actuellement votre prêt de voiture, il peut être judicieux de prioriser le remboursement de cette dette. Une fois que vous serez libéré de cette charge financière, vous disposerez de plus de flexibilité pour investir.

Epargne de précaution : il est positif que vous ayez déjà une épargne de précaution de 8.000 euros. Il est recommandé de conserver un montant suffisant pour couvrir vos dépenses courantes pendant 3 à 6 mois en cas de situation imprévue. Si votre épargne de précaution est inférieure à ce montant, vous pouvez envisager de l’augmenter.

Evaluation des besoins futurs : étant donné que vous êtes locataire de votre résidence principale, vous pouvez envisager d’investir dans l’achat d’un logement si cela correspond à vos objectifs à long terme. Cependant, cela nécessite une analyse approfondie de votre capacité financière et des conditions du marché immobilier dans votre région.

Diversification des investissements : lorsque vous êtes prêt à investir, il est généralement recommandé de diversifier vos investissements pour réduire les risques. Vous pouvez envisager différentes options telles que les actions, les obligations, les fonds indiciels ou les fonds communs de placement. Il est important de prendre en compte votre tolérance au risque, vos connaissances financières et vos objectifs à long terme lors de la sélection de ces investissements.

LA RÉPONSE DE L’EXPERT

Le remboursement du prêt voiture semble effectivement une très bonne piste pour ce client. Rappelons qu’un crédit à la consommation est une dette passive : vous remboursez seul l’intégralité du coût de la dette. Lorsque la situation financière le permet, il est intéressant de rembourser cette dette passive pour retrouver de la capacité d’endettement qui sera affectée à l’acquisition d’un actif productif de revenus, comme de l’immobilier locatif par exemple.

Le conseil prodigué sur l’épargne de précaution appelle aux mêmes commentaires que pour le dossier précédent, et dépend intimement de la psychologie du client.

La proposition de ChatGPT d’investir sur un bien immobilier est très pertinente. Nous pouvons imaginer que le client sera à la retraite dans moins de 15 ans. Il dispose déjà d’une capacité d’épargne naturelle (8.000 euros de liquidités), et potentiellement d’une capacité d’épargne supplémentaire de 165 euros/mois en cas de remboursement du prêt pour sa voiture. Il est peut-être également éligible au prêt à taux 0 %. Dès lors, il pourrait envisager une acquisition financée en partie par apport et en partie à crédit, avec une échéance proche de son départ à la retraite. Ses commentaires sur l’étude à mener en amont de l’acquisition sont également très justes. Pour aller plus loin, nous aurions aimé que ChatGPT donne un ordre de grandeur sur le remboursement d’un crédit immobilier de 100.000 euros par exemple. Cela aurait permis au client de rapidement savoir si cette piste méritait d’être explorée en fonction de ses besoins. De même, nous aurions aimé des propositions alternatives comme la possibilité d’acquérir un logement locatif dans un premier temps, qui deviendrait sa résidence principale au moment de sa retraite, surtout si le client projette de s’établir dans une autre ville pour ses vieux jours. Une alternative aurait été également d’évoquer la possibilité d’investir sur des placements financiers (PEL, PER, assurance-vie…) pour disposer d’un capital plus important au moment de sa retraite.

Il y a une grande confusion entre les sous-jacents d’investissements proposés et les véhicules d’investissement Cyrus Conseil

Sur la partie financière, nous partageons évidemment les commentaires de ChatGPT sur la diversification, l’approche du risque et des objectifs du client. Il y a en revanche une grande confusion, entre les sous-jacents d’investissements proposés et les véhicules d’investissement. En effet, les fonds communs de placement sont des structures juridiques d’investissement composés d’actions, d’obligations et d’options. Les fonds indiciels sont une sous-catégorie de ces fonds communs de placement. Proposer d’investir dans des obligations, des actions, des fonds communs de placement et des fonds indiciels n’a donc aucun sens ! Une bonne formulation aurait été de proposer au client de s’exposer au marché obligataire et au marché actions grâce à des fonds communs de placement et des fonds indiciels afin d’obtenir une meilleure diversification et une baisse de la volatilité de ses portefeuilles.

- Je suis une femme, de 24 ans, étudiante en médecine et locataire d’un appartement à Paris. Ma mensualité s'élève à 1.020 euros par mois. Je possède une épargne de précaution de 2.180 euros sur mon compte en banque. Quel investissement devrais-je faire avec un héritage de 100.000 euros ?

LA RÉPONSE DE L’IA

Voici quelques suggestions.

Rembourser une partie de votre prêt étudiant : si vous avez des prêts étudiants avec un taux d’intérêt élevé, il peut être judicieux d’utiliser une partie de votre héritage pour rembourser une partie de ces prêts. Cela réduirait votre dette et potentiellement les intérêts que vous auriez à payer à long terme.

Investir dans votre éducation : en tant qu'étudiante en médecine, vous pourriez envisager d’utiliser une partie de l’héritage pour financer des opportunités d’apprentissage supplémentaires, comme des stages ou des formations spécialisées. Cela pourrait améliorer vos compétences et vos perspectives d’emploi à l’avenir.

Constituer un fonds d’urgence plus solide : Bien que vous disposiez déjà d’une épargne de précaution, vous pourriez envisager d’augmenter cette somme en utilisant une partie de votre héritage. Il est recommandé d’avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses courantes couvertes par un fonds d’urgence pour faire face aux imprévus.

Investir dans l’immobilier : si vous êtes intéressée par l’investissement immobilier, vous pourriez envisager d’utiliser une partie de votre héritage pour constituer un apport initial pour l’achat d’un bien immobilier, soit pour y habiter, soit pour le louer. Cependant, il est important d’effectuer des recherches approfondies sur le marché immobilier parisien et de considérer les coûts et les responsabilités associés à la propriété.

Investir sur les marchés financiers : si vous êtes prête à prendre des risques et à investir sur les marchés financiers, vous pourriez envisager de diversifier votre portefeuille en investissant dans des actions, des obligations ou des fonds indiciels. Cependant, il est conseillé de faire appel à un conseiller financier pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à évaluer votre tolérance au risque.

LA RÉPONSE DE L’EXPERT

Le premier paragraphe relatif au remboursement d’une dette imaginaire de la cliente est tout à fait caractéristique des limites de ChatGPT… Il associe le statut d’étudiante à celui d’emprunteur, ce qui serait probablement très vrai si l’étudiante en question était américaine ! Notre étudiante est à Paris, elle poursuit ses cours à la faculté de médecine et ne fait pas mention de remboursement de prêt dans l’énoncé de sa situation, il y a donc peu de chances qu’elle soit endettée. Nous pouvons espérer que ChatGPT soit un jour capable d’adapter sa réponse en fonction de son interlocuteur, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas.

Nous pouvons espérer que ChatGPT soit un jour capable d’adapter sa réponse en fonction de son interlocuteur, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas Cyrus Conseil

De la même manière, nous apprécions l’intention de proposer à une jeune personne d’investir dans son éduction d’une manière générale, mais cette fois encore, ce n’est pas adapté à la situation de la cliente. Il suffit pour cela de demander à un étudiant en médecine qui passe généralement plus de 50 heures par semaine à l’hôpital, de jour comme de nuit, s’il a le temps et l’énergie de faire des stages payants supplémentaires...

Contrairement aux situations précédentes, sa proposition consistant à envisager l’acquisition d’un bien immobilier ne nous semble pas du tout adaptée et dénote d’un manque de connaissances sur la situation des étudiants en médecine en France. A 24 ans, cette étudiante doit être interne ou en passe de le devenir. Elle sera donc envoyée dans un hôpital différent tous les six mois pendant les cinq prochaines années. Cela est donc incompatible avec l’acquisition d’une résidence principale. De même, un investissement locatif pourrait également être bloquant pour acheter la résidence principale de ses rêves dans quelques années, une fois titulaire. Ainsi, la souplesse offerte par la plupart des investissements financiers semblerait être une meilleure recommandation dans la situation de cette cliente.