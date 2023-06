L'épreuve d’orientation dans la jungle verte

Tribune de Tristan de La Fonchais, directeur général adjoint Groupe Matmut, Finances et Patrimoine

De plus en plus de consommateurs souhaitent être responsables dans leurs achats, c’est-à-dire utiliser des biens et services respectueux de la planète, bénéfiques pour l’économie locale et la société dans son ensemble, mais aussi bons pour la santé. Cette tendance sociétale est indiscutable, si bien qu’on parle dorénavant de « consomm’acteurs ». Les assureurs mutualistes comme la Matmut prennent pleinement en compte les préoccupations de leurs sociétaires. Ce sont des entreprises pragmatiques – ce ne sont pas les seules – qui répondent aux besoins de celles et ceux qui leur font confiance et s’adaptent au monde qui les entoure.

J’aimerais ici faire part de mon retour d’expérience et de mes réflexions, dans le domaine de l’épargne, qui nécessite une grille de lecture peut-être un peu différente, par rapport à d’autres sujets, assurantiels ou de consommation. En effet, si les épargnants ne se sont pas nécessairement tous, spontanément, intéressés par l’aspect responsable et durable de leurs investissements, la réglementation, elle, s’est penchée, sur la question.

Depuis le mois d’août 2022, en effet, les distributeurs de produits d’épargne offrant un conseil en investissement ou un service de gestion de portefeuille aux particuliers ont l’obligation de recueillir les préférences de durabilité de leurs clients en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), avant de leur proposer un placement financier.

Autrement dit, les conseillers doivent non seulement, classiquement, interroger leurs clients sur leur situation familiale et financière ainsi que sur leurs projets et sur leur tolérance aux risques, mais il leur appartient aussi désormais d’ajouter lors des entretiens des questions portant, globalement, sur la sensibilité de leurs interlocuteurs en matière de développement durable.

Il est évident que l’ambition du régulateur est double : d’une part, faire en sorte que les entreprises d’investissements et les distributeurs de produits financiers aux particuliers (assureurs, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine…) jouent pleinement un rôle majeur dans la réorientation du système financier vers la durabilité. D’autre part, que les épargnants intègrent très majoritairement ces critères dans leur processus de sélection en matière de produits d’épargne. En quelque sorte, un peu à l’instar des institutionnels et des entreprises qui, très encouragés par la loi Pacte de 2019, et sous couvert de « raison d’être » ou du statut de « société à mission », mettent en œuvre, parfois avec beaucoup de zèle, des critères ESG dans leur gestion financière.

Une approche plus responsable

Sur le papier, l’histoire est indiscutablement belle et pleine de sens : les produits financiers dits « durables » représentent une opportunité pour les épargnants de concilier leurs objectifs financiers avec leurs objectifs en matière de durabilité. Ils ont le grand mérite d’offrir une approche plus responsable de l’investissement, tout en proposant une performance financière similaire à celle des produits financiers traditionnels. Voire même, l’investissement socialement responsable (ISR) serait un facteur complémentaire de maîtrise du risque financier.

Dans les faits, le sujet reste, il faut en convenir, tout de même très obscur et un certain nombre de questions demeurent. Je souhaite profiter de la tribune qui m’est offerte pour justement énoncer et aborder de façon franche ces questions.

Premièrement, la véritable relation entre la performance financière et la durabilité n’est pas complètement établie, et certains investisseurs développent même certains doutes sur le sujet.

Deuxièmement, la taxonomie européenne, le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et l’ensemble des textes sur le sujet de la durabilité sont, il est important de le dire, d’une grande complexité. Ils le sont non seulement pour les particuliers, mais très souvent également, et c’est plus méconnu, pour les professionnels. Nombreuses sont les discussions au sein de nos entreprises entre les lignes métiers et les directions de la conformité, lorsqu’il s’agit de comprendre ou d’interpréter le véritable sens des textes réglementaires et/ou des transpositions nationales qui en découlent.

Troisièmement, les différents labels (ISR, Greenfin, Finansol…), qui étaient censés apporter une meilleure visibilité aux épargnants, sont finalement source de confusion et d’incompréhension. Européens, nationaux, ces labels sont également régulièrement confondus avec les agences de notation extra-financière du type Novethic, qui s’attachent à évaluer, au-delà de leurs performances économiques, les pratiques des Etats, des émetteurs publics, comme les banques, et des entreprises au niveau ESG.

Quatrième point, à date, les fonds dits ESG sont assez souvent des fonds actions, voire même des fonds de private equity. Cela signifie qu’ils peuvent assez régulièrement être totalement incompatibles avec un particulier au profil de risque dit « prudent » ou en quête d’un placement liquide. Cela nous renvoyant très directement à la polémique du moment : lors de la présentation du projet de loi « industrie verte » dévoilée au mois de mai dernier par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, une volonté de mobiliser l’épargne privée afin de financer l’industrie verte, en développant le capital-investissement dans l’assurance-vie et l’épargne retraite, a été annoncée.

France Assureurs et l’ensemble de la profession ont tout naturellement souligné l’inadéquation qui existe entre les nombreuses réglementations et obligations sur le devoir de conseil et d’information aux particuliers, et le fait d’imposer des classes d’actifs structurellement risquées et illiquides.

Cinquième point, les professionnels de la finance aux particuliers ne sont eux-mêmes pour l’heure pas complètement à l’aise avec ce qu’on pourrait qualifier de « jungle verte », où s’entrechoquent des idées vertueuses, un cadre réglementaire complexe et parfois contradictoire, des contraintes opérationnelles avérées, des produits parfois flous en matière d’ISR, et des épargnants légitimement en quête de conviction et de compréhension.

Je conclurai en soulignant que l’ambition est cependant claire : si l’on souhaite concilier finance et durabilité dans le cadre de l’épargne aux particuliers, il appartient à l’ensemble des acteurs de ce secteur (régulateurs, fédérations professionnelles, producteurs et distributeurs) de faire converger leurs réflexions et travaux, afin de trouver les voies et moyens de rendre l’épargne responsable performante, simple et également lisible.