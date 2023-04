L’Europe veut lancer le paiement de personne à personne l’an prochain

Mis à mal par la défection de plusieurs banques, le projet européen de paiement commun confirme sa renaissance. L’EPI, l’European Payments Initiative, a annoncé mardi plusieurs avancées. Le portefeuille numérique permettant le paiement de personne à personne sera déployé en phase pilote en France et en Allemagne en fin d’année pour un «lancement commercial dans ces deux pays plus la Belgique» en 2024. D’autres pays devraient suivre ainsi que l’élargissement de la solution à d’autres usages (paiement aux professionnels, achats en ligne puis les paiements en point de vente).

Retour de DZ Bank

L’EPI, qui avait perdu des membres ces dernières années, a en outre indiqué l’arrivée de quatre nouveaux actionnaires : le Belge Belfius et l’Allemand DZ Bank, arrivés dès fin 2022, et les Néerlandais ABN Amro et Rabobank. Ces banques rejoignent BFCM, BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, la Société Générale, et Worldline.

Enfin, l’EPI a révélé avoir acquis deux start-up : Currence iDEAL aux Pays-Bas et Payconiq International au Luxembourg. Aucun détail financier sur ces opérations n’a été dévoilé.

Alors qu’elle visait à l’origine la création d’un système de paiement alternatif aux cartes Visa et Mastercard, l’initiative européenne a renoncé à cet objectif début 2022 après le départ de plusieurs banques, surtout espagnoles, du projet pour se recentrer sur le paiement électronique et le porte-monnaie électronique (wallet).