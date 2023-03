L’AMF requiert une amende de 350.000 euros à l’encontre de Melanion Capital et de son dirigeant

Créée en 2012 et actuellement présidée par Jad Comair, Melanion Capital est une société de gestion de portefeuilles agréée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour la gestion de fonds d’investissements alternatifs.

Elle est notamment connue pour avoir lancé à l’automne 2021 un ETF censé reproduire le plus fidèlement possible le prix du bitcoin et destiné au grand public. Pour rester dans les clous de la réglementation, la société a choisi de se tourner vers des actifs régulés comme des actions qui lui permettent d’approcher au maximum les comportements du cryptoactif. Au 31 décembre 2020, la société gérait 18 millions d’euros d’encours au travers de ses fonds.

A lire aussi:

Ce n’est pas spécifiquement à propos de ce produit qu’elle et son dirigeant comparaissaient devant la Commission des sanctions de l’AMF ce vendredi 31 mars. Après une enquête débutée le 22 février 2021, le superviseur a adressé 14 griefs le 10 mars 2022 à la société et en a retenu 13. Des griefs également notifiés à Jad Comair en tant que président de la société. L’AMF reproche à Melanion Capital «le peu d’importance qu’elle accorde à son statut d’entreprise régulée» avec des manquements réglementaires, pour certains «supérieurs à trois ans».



Une situation financière difficile

L’ensemble des griefs s’articulent autour du manque de moyens humains pour faire respecter les conditions de son agrément. La société n’aurait notamment pas disposé d’une direction à deux têtes pendant plusieurs mois après le départ de son directeur général et ancien directeur de la gestion des risques, Bing Zhou. Il est également reproché à la société un manque de documentation sur ses dispositifs de contrôle des risques et de lutte contre le blanchiment d’argent des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

En conséquence, la commission des sanctions a demandé un avertissement à l’encontre de la société ainsi qu’une amende de 200.000 euros. Elle a aussi reclamé un avertissement et une sanction de 150.000 euros pour Jad Comair, en sa qualité de président et actionnaire de la société à hauteur de 97%. Pour sa défense, la société a évoqué une situation financière extrêmement dégradée depuis trois ans et la période de la Covid 19. Cette sanction pécuniaire «mettrait à mort Melanion Capital et Jad Comair», toujours selon la défense.

En guise de dernier mot, Jad Comair a évoqué «un acharnement du sort depuis trois ans» contre lui et sa famille en évoquant la période difficile du Covid 19 mais aussi le blocage de ses fonds dans le système bancaire libanais après la mise en défaut de son pays d’origine. Il aurait également été victime de l’explosion du port de Beyrouth qui a soufflé les locaux de la filiale locale de Melanion Capital ainsi que son appartement personnel.

A lire aussi: